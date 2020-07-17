«В ЦИК не поступило ни одного заявления об отказе участвовать в выборах 2020 года»

Доктор юридических наук считает, что кандидаты, призывающие отменить или перенести плебисцит, преследуют совсем другие политические цели

В выборном законодательстве нет понятия «приостановки избирательной кампании», что бы под этим не подразумевали кандидаты на грядущих выборах в Жогорку Кенеш. Об этом Vesti.kg заявил доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз.

Он обратил внимание на призывы некоторых политических партий ввести режим ЧП и тем самым отменить или перенести парламентские выборы. Звучат также обещания приостановить в связи с этим свою избирательную кампанию.

- Относительно первой позиции: партия, которая заявила, что кандидаты должны сняться с выборов и что выборы нужно отменить, одна из первых заявила о своем участии. Более того, заявляя, что проводить эти выборы бесчеловечно, и президент должен их отменить, эта партия с предвыборной гонки не снимается, - подчеркнул профессор.

Что же касается заявлений тех, кто «приостановил свою избирательную кампанию», то, по словам Канатбека Азиза, это не более чем разговоры: в избирательном законодательстве нет понятия никакой «приостановки».

- В нем есть два случая: участвовать в выборах и отказаться от участия – путем подачи заявления, как подавали его для регистрации, – заметил он. - Все остальное, я считаю, популизм. Как известно, заявления на регистрацию подали 44 партии. Но в ЦИК нет ни одного заявления об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке в выборах в ЖК, назначенных на 4 октября 2020 года. Скорее всего, что та, что другая партия преследуют совершенно другие политические цели.

Какие? Из 44 потенциальных участников выборного процесса будут и такие, которые намеренно стремятся к тому, чтобы им в участии отказали, уверен профессор. Их цель, по его мнению – усилить протестные настроения в обществе.

- Есть и такие позиции, общественные организации, которые, пользуясь данной ситуацией, которая сейчас в стране, уводят все в политическую сторону, но преследуют при этом только корыстные цели, - продолжил Азиз.

Доктор наук подчеркнул, что его слова – не агитация ни за какую из позиций по выборам. Он лишь высказал экспертное мнение, опираясь на свой богатый опыт в этой сфере и научную практику.

- Граждане КР заинтересованы в том, чтобы парламент быстрей сменился, - считает Канатбек Азиз. - Заявляя, что этого неэффективного парламента и неэффективного правительства не должно быть, и что выборы должны быть отменены, граждане сами себе противоречат. При отмене выборов мы оставляем этому составу полуконституционную возможность находиться у руля еще год-два, пока эта пандемия не закончится, и продолжать быть неэффективным для своего народа.

Впрочем, главный фокус еще впереди, уверен он.

- Многие будут стараться использовать ту или иную ситуацию в свою пользу, вот и все, - повторяет профессор. - Поэтому не ведитесь на это. Стремитесь реально создать сильную парламентскую власть, сильное правительство и сильный Кыргызстан. Удачи.

Напомним, ранее депутат ЖК Евгения Строкова заявила, что ее коллеги пиарятся, требуя переноса парламентских выборов.

«Как достали пиаром своим наши коллеги по поводу выборов, — возмутилась нардеп. — Не назначать дату выборов было противозаконно! <…> И о какой приостановке предвыборной кампании вообще идет речь?! Если они ее проводили, так они первые нарушали закон! Предвыборная кампания начинается за месяц до выборов».

В начале июля Социалистическая партия Кыргызстана распространила обращение, объявив о своем неучастии в грядущих парламентских выборах и призвав все партии последовать ее примеру.

Источник: vesti.kg