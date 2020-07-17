Самсаалы Четинбаев, гражданский активист: "Нельзя голосовать за партии, которые занимаются благотворительностью, чтобы получить голоса на выборах"

С.Четинбаев: "Есть время до выборов. Надеюсь, что до тех пор пандемия останется позади"

- Господин Самсаалы, появились люди, которые ссылаются на эпидемиологическую ситуацию и предлагают перенести выборы. Нужно ли это делать?

- Есть время до выборов. Надеюсь, что до тех пор пандемия останется позади. Своевременное проведение выборов позволит назначить исполнительную власть, которая будет оперативно работать в соответствии с нынешними вызовами, выведет из кризиса. А если останемся с нынешними – народ будет истреблен. Мы видим, что правительство ни на что не способно. Нужно своевременно провести выборы и обновить исполнительную власть.

- Призывающие отсрочить выборы активисты утверждают, что деньги, идущие на выборы, можно направить на борьбу с болезнью.

- Если бы нынешнее правительство было бы сильным, то оно нашло бы деньги, направило бы на борьбу с пандемией. У нас есть министерства, которые ничего не делают, получают зарплату за счет народа. Они могли бы приостановить свою работу, уйти в неоплачиваемый отпуск, а сэкономленную зарплату можно было бы направить на борьбу с пандемией. В качестве примера можно привести Министерство сельского хозяйства. Не видно, чем они занимаются, ничего не делают, кроме того, что ведут статистику. Наша исполнительная власть не может проявить волю, показывает недееспособность.

- Должен ли на выборах народ выбирать молодцев, борющихся с болезнью?

- Народ должен все взвесить, а потом проголосовать. Люди знают, кто есть кто. Мы оказались в нынешнем положении, так как голосовали не подумав, не взвесив, не сравнив. Народ тоже имеет прямое отношение к тому, что сформировалась власть в нынешнем ее виде. Эта власть не свалилась с неба. Избранный народом парламент сформировали исполнительную власть. Поэтому народу на этот раз нужно быть осторожным, проголосовать, подумав о судьбе будущего поколения. Конечно, нужно обратить внимание на джигитов, которые появились в тяжелое время, защищают народ, имеют организаторские качества и навыки. Тем не менее нужно голосовать поразмыслив, а не на ура, как раньше. Нельзя поддерживать тех, кто вчера воровал и сегодня выкинул на выборы часть этих денег. На этот раз нужно избирать джигитов, думающих о народе, честных людей.

- Должны ли партии оказывать помощь под надзором ЦИК?

- Нет. Я думаю, что люди оказывают помощь, проявляя человеческую доброту. Помогают те, кто имеют возможность. Это человеческая доброта. Это не должно иметь отношения к выборам. Нельзя голосовать за партии, которые занимаются благотворительностью, чтобы получить голоса на выборах. Значит, цели такой партии очевидны. Народ должен уметь разглядеть такие моменты, не дать себя обмануть. Если будем голосовать только за то, что раздавали деньги и оказывали помощь, то на этот раз чимкириками предстанем мы сами…

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 6

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