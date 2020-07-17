Т.Стамалиева: Высказывание критики в адрес власть предержащих - это закономерное явление

Инициатива Раушан Айткуловой: комментарий пресс-секретаря Сооронбая Жээнбекова



14 июля в Генеральную прокуратуру Кыргызстана поступило заявление гражданки Раушан Айткуловой (известной в прошлом журналистки Розы Качиевой) о принятии мер в отношении лиц, ответственных за предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В главном надзорном органе ранее 24.kg подтвердили информацию.

Радио «Азаттык» сообщает, что аппарат президента ответил на инициативу о привлечении к ответственности высокопоставленных лиц государства за создавшуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявила, что высказывание критики в адрес власть предержащих — это закономерное явление.

«Сейчас страна, наш народ проживают непростые времена. О том, что в такие периоды усиливаются требования к государственной власти, в своем недавнем обращении к народу сказал и президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства прикладывает все усилия для мобилизации человеческих и финансовых ресурсов страны, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Мы все видим это. Наряду с поддержкой есть и критика, это закономерно. Мы — демократическое государство с сильным гражданским обществом. Кроме того, сейчас горячая пора для озвучивания политических инициатив. Право высказываться в социальных сетях не ограничивается, у нас свобода. Поэтому, как мы видим, различные представители общества высказывают свои экспертные мнения по различным вопросам, иногда озвучиваются весьма интересные идеи. Что же касается данной инициативы, то мы расцениваем их как действия, направленные на создание эмоционально-политического эффекта или, говоря современным языком, «хайпа».

https://24.kg/vlast/159744/