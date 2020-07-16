Раушан Айткулова: Блокировка сайта Change.org показала страх президента перед общественным мнением

Автор петиции за импичмент считает это посягательством на свободу слова

Блокировка сайта Change.org, на котором была опубликована онлайн-петиция за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову, показала страх президента перед общественным мнением. Об этом заявила автор петиции, общественный деятель Раушан Айткулова.

По ее предположению, сайт заблокировали из аппарата президента.

- Этот факт продемонстрировал две вещи: страх президента перед общественным мнением и возвращение в эпоху карательных акций против критики, - считает Айткулова. - Настоящий лидер не позволил бы такому случиться. Пресек бы и исправил ситуацию, как только ему стало известно. Поскольку сайт до сих пор заблокирован, хотя об этом уже сообщили во всех СМИ, из этого следует одно – он заблокирован по указанию руководства страны.

Между тем пресс-служба аппарата президента оказалась недоступна для комментариев.

Напомним, накануне в Кыргызстане заблокировали сайт Change.org, на котором была опубликована петиция за импичмент Сооронбаю Жээнбекову. До блокировки свою подпись под ней оставили около 4 тыс. кыргызстанцев.

Источник: vesti.kg