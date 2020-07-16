(Фото) Кыргызстанские политологи попросили Владимира Путина помочь вакциной от коронавируса 

Активисты намерены в скором времени написать письмо и Си Цзиньпину
Кыргызстанские активисты и политологи написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи Кыргызстану. Об этом Vesti.kg расказал инициатор послания — заслуженный юрист КР, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.
- Всем известно, в каком трудном положении сейчас находится наша страна, кыргызстанцам просто необходима помощь от других государств, - сказал он. - Еще в апреле Путин говорил, что в России идут испытания вакцины от коронавируса, и уже в конце лета ее запустят в массовое производство. Так пусть братский народ поможет нам медикаментами и вакциной.
Кайрат Медербекович добавил, что речи о массовой вакцинации быть не должно, так как не все граждане к ней готовы.
- А то сейчас опять начнутся разговоры про чипирование и прочее, - пошутил он. - Но я, к примеру, согласился бы на прививку. И полагаю, что таких людей немало.
Вместе с тем юрист отметил, что намерен обратится и к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой на время пандемии дать Кыргызстану кредитные каникулы.
- Это абсолютно нормальное обращение в сложившейся ситуации, - уверен он. - Если наше правительство не может пойти на такой шаг, то проблемы придется решать простым гражданам. Кстати, письмо к Путину я уже зарегистрировал на официальном сайте Кремля.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что к президенту России с просьбой о помощи Кыргызстану уже обращалась телеведущая Ассоль Молдокматова.
Источник: vesti.kg
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