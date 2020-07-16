Правительство собирается закупить еще 500-1000 кислородных концентраторов

«По возможности их доставят и в фельдшерско-акушерские пункты в селах», - премьер-министр
Правительство планирует закупить еще 500-1000 кислородных концентраторов. Об этом сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба накануне.
Как он отметил, с рядом стран прорабатывают вопросы по заключению договоров по поставке в республику лекарственных средств и медицинского оборудования.
«В страну недавно прибыла партия из 200 концентраторов кислорода, - отметил премьер. – Еще закупим 500-1000 единиц концентраторов. В ближайшее время прибудет 400 концентраторов в качестве гуманитарной помощи.
Концентраторы и медикаменты распределят между регионами. По возможности их доставят и в фельдшерско-акушерские пункты в селах.
Профильным государственным органам необходимо усилить работу по обеспечению медикаментами и оборудованием по линии государственной поставки, а также по созданию условий фармацевтическим компаниям для обеспечения аптек городов и областей. Все регионы страны будут обеспечены соответствующими лекарствами».
Также глава правительства отметил важность продолжения работы по мониторингу и контролю цен на лекарства и медицинские услуги.
Особое внимание он уделил необходимости обеспечения высококвалифицированными специалистами столичных ночных стационаров, учитывая, что тяжелобольные обращаются в это время суток.
Кубатбек Боронов поручил Министерству здравоохранения усиленно контролировать обеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Профильным органам поручил упорядочить пропускной режим в больницах, а также четко придерживаться карантинного режима в целях недопущения распространения инфекции.
Республиканский штаб
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