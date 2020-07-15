Турсунбек Акун, правозащитник: «Требующие отменить президентские выборы говорят одно и делают другое…»

Все человечество оказалось бессильно перед пандемией.

— Некоторые депутаты потребовали перенести назначенные на 4 октября выборы и ввести по стране чрезвычайное положение. Я хорошо знаю депутатов, выступивших с таким обращением. Я их уважаю, некоторые из них перспективные, размышляют объективно. Тем не менее я посчитал правильным выразить свое мнение, касающееся их требований.

Утверждение даты выборов относится к полномочиям президента. Глава государства назначает дату выборов президента или парламента. Я считаю правильным то, что президент Сооронбай Жээнбеков назначил на 4 октября парламентские выборы. По закону, если президент не утверждает дату выборов, то это автоматически делает ЦИК и получает право проводить выборы. В таком случае президент не будет иметь отношения к этому процессу.

Все вы знаете, что у президента есть законотворческие полномочия. Назначение даты выборов говорит о том, что выборы обязательно состоятся. Сейчас ситуация во всем мире остается тяжелой, пандемия набирает обороты. Если ситуация немного улучшится, болезнь отступит, нам нужно своевременно провести выборы. Ежели во власти будут функционировать две ветви власти, а не три, то это приведет к тяжелому политическому кризису. Если же ситуация с болезнью обострится, есть возможность отложить выборы. Я думаю, президент примет решение в зависимости от ситуации.

Все человечество оказалось бессильно перед пандемией. Ни один президент, премьер-министр или чиновник не знает, чем все закончится. Поэтому неправильно за четыре месяца до выборов поднимать шумиху, требовать отменить их.

Есть и второй вопрос. Уважаемые мной депутаты обратились к президенту, попросили приостановить проведение выборов, но в то же время сопартийцы этих депутатов первыми подали заявления в ЦИК, зарегистрировались. Если они настолько сильно не хотят проведения выборов в условиях пандемии, то вместо того, чтобы подавать свое заявление, им следовало бы призвать другие партии не подавать заявление, пока ситуация не улучшится. Позиция депутатов должна быть постоянной, нельзя говорить одно и делать другое. Кроме того, они потребовали у президента ввести режим чрезвычайного положения. А ведь страна и так долгое время находилась в режиме чрезвычайного положения. 26 мая народ вернулся к работе и зарабатывает себе на пропитание. Граждане только начали вставать на ноги и заперев их дома можно только усугубить ситуацию. Об этом нельзя забывать.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9