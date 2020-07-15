Раушан Айткулова пожелала объявить президенту импичмент

Бишкек, "Саясат. kg". Есть такая госпожа Раушан Рыкунова (Айткулова), известная своими аферистическими преступными деяниями.

В свое время была осуждена, отсидела. Уже давно о ней ничего не было слышно.

И вот теперь, воспользовавшись ситуацией с пандемией, решила, наверное, заявить о себе, или есть некая другая причина, кто его знает, в общем, высказала резкие слова в адрес президента, распространила заявление, в котором требует импичмента и ухода в отставку «Мы объявим импичмент», — заявила она. Непонятно, откуда она взяла право говорить от имени народа и заявлять «мы...»

Ладно, пусть пишет, выражает свою гражданскую позицию. Как известно, у нас есть свобода слова, мнений. Однако не будет лишним, если некоторые, прежде чем что-либо писать, разок окинут взором своё прошлое, разок посмотрятся в зеркало и спросят себя, имеют ли они моральное право кому-либо читать наставления...