Чего хотят те, кто подал в ЦИК уведомление об участии в выборах, а потом кричат, чтобы выборов не было?

Бишкек, "Саясат. kg". Во-первых, в Конституции ясно прописано, что выборы должны пройти в срок.
Сейчас те, кто зарегистрировал свою партию в Центризбиркоме на участие в выборах, рвущиеся стать депутатами, включённые в первую десятку или хотя бы тридцатку в партийном списке, выступают с пустыми выкриками, чтобы выборы не прошли в назначенный срок, что дескать сейчас не до выборов, чтобы такими своими заявлениями получить известность в народе. Отдельные лица, понимая и не понимая, радуются, что нашлась тема для придирок, начав писать посты в Фейсбуке на эту тему...
Среди них наиболее рьяно поднимают эту тему те, кто ждёт денег на свои проекты. Эта тема — их подстрекательская информационная политика!
Во-первых, в Конституции ясно прописано, что выборы должны пройти в срок. Если не хотим выборов, тогда давайте менять Конституцию. Понятное дело, что изменения в Основной закон — дело довольно хлопотное и сложное. К тому же непременно прозвучат слова, что в данное время не до изменений в Основной закон...
Во-вторых, если выборы не состоятся и не будет утверждено правительство, то мы окажемся в подвешенном состоянии. С одной стороны — пневмония, с другой — политические трения и споры. Поэтому не надо создавать себе проблем. Все ветви власти должны стабильно работать в конституционный срок в рамках закона.
И без того мы сейчас критикуем парламентариев, не возлагаем на них надежд, высказываем претензию, что они разошлись на каникулы в то время, когда мучается народ. И как мы останемся с таким парламентом?
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