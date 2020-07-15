Омурбек Бабанов: Прости нас, Адинай!

Политик готов оплатить возведение памятника отечественным волонтерам

Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов заявил, что следственные органы должны разобраться, как и почему скончалась студентка 5 курса КГМА, волонтер Адинай Мурзабекова. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Бабанов отметил, что готов профинансировать памятник отечественным волонтерам, если правительство предоставит место.

«Сегодня похоронили 21-летнюю Адинай Мырзабекову. Совсем юную студентку, которая боролась за жизнь кыргызстанцев! Она хотела жить. Но больше всего она хотела спасти людей от коронавирусной чумы. Она работала по 11 часов. Не снимая защитный комбинезон. Не покладая рук.

21 год – это ведь совсем, совсем юный возраст. Взрослая жизнь в этом возрасте только начинает наступать! А Адинай стала взрослее взрослых, спасая чужие жизни. Она успокаивала медиков, когда были разногласия. Она мотивировала всех двигаться вместе и жить. Она должна была жить!

Следственные органы должны разобраться, почему и как мы ее потеряли.

То, что делала Адинай – это героический поступок человека, посвятившего свою жизнь другим. Она – наша современница, равная каждому герою нашей большой истории государственности.

Но ее родителям и близким нужна была она сама! Живая. Жизнерадостная. Счастливая…

Прости нас, Адинай! Прости, что вместо борьбы за свою карьеру и счастье ты боролась за жизнь! Сложно. Тяжело… Очень тяжело терять каждый день. Невыносимо тяжело твоим родным и близким… Вечная память, Адинай.

Жаткан жериң жайлуу болсун, карындашым.

Твой поступок никогда не будет забыт! Поступки каждого, кто в эти тяжелые дни помогает другим, никогда не будут забыты.

Очень выраженно наблюдается то, как наша нация сплотилась. Все помогают вне зависимости от того, есть ли возможность или нет.

Наши медики возвращаются из-за рубежа, чтобы помочь народу. Помогают из-за рубежа даже те, которые сами нуждаются в помощи…

Так много врачей, так много волонтеров, о которых мы не слышим, которых мы не замечаем, но они помогают людям, сами заражаются, уходят из жизни…

Пока есть взаимопомощь, пока существует это чувство сохранения нации, народ наш будет жить, страна наша будет жить!

Память о молодой отважной девушке Адинай мы обязаны увековечить. Она – пример доблести, чести, отваги, достоинства, посвятившей народу свою жизнь.

Предлагаю правительству возвести памятник волонтерам нашей нации, когда мы победим эту пандемию. Если правительство не может профинансировать, но выделит место, я готов взять это на себя.

Мы должны увековечить труд наших граждан, сплотившихся в борьбе с эпидемией!» - написал Бабанов.

Напомним, накануне стало известно, что скончалась волонтер — студентка 5 курса КГМА Адинай Мурзабекова, которая работала медсестрой в дневном стационаре в отеле Discovery.

По официальной информации Министерства здравоохранения, девушка умерла от двусторонней пневмонии.

Однако сестра Адинай опровергла эту информацию, сообщив сегодня Vesti.kg, что у девушки был обширный инфаркт.

Источник: vesti.kg