Сагынбек Абдрахманов: Я подаю в суд на ЦИК

Лидер альтернативной СДПК убежден, что Центризбирком нарушил закон, не допустив его к предвыборной гонке

Сагынбек Абдрахманов собирается подать в суд на Центризбирком. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По словам Абдрахманова, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов была обязана внести его партию в список кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

- Мы подаем в суд на ЦИК, потому что партия СДПК — историческая партия, которая должна участвовать в выборах, - заявил он. - Они провели тайное собрание, куда меня не позвали, и решили, что партия СДПК не будет участвовать в выборах. На каком основании они отказались нас регистрировать?

По мнению Абдрахманова, у него есть все шансы победить в суде.

- Когда Атамбаев был президентом, он часто говорил, что провел реформу судебной системы, - напомнил он. - Вот и посмотрим, насколько это оказалось правдивым. У нас есть все шансы на победу в суде, потому что ЦИК очевидно нарушил закон.

Напомним, накануне член ЦИК Бахтияр Кадыров заявил Vesti.kg, что Центризбирком отказал альтернативной партии СДПК в регистрации.

- Приняли такое решение, поскольку спор вокруг партии еще не урегулирован, - пояснил он. - А в таком случае неясно, кто является правопреемником этой политорганизации. Мы — правоприменительный орган. У нас должны быть четкие трактовки. Мы работаем с законными представителями государства. На данный момент только суд может решить, кто из них прав. А мы приняли такое решение, чтобы было честно и справедливо. Если вопрос урегулируют, мы будем работать, исходя из этого. Пока идут разночтения.

Источник: vesti.kg