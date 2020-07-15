Абдрахманова выбросили, как использованную салфетку?

Представители ЦИК объяснили свое решение отсутствием учредительных документов и печати партии.
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать представителя по финансовым вопросам альтернативной Социал-демократической партии Кыргызстана, которую возглавляет Сагынбек Абдрахманов.
Представители ЦИК объяснили свое решение отсутствием учредительных документов и печати партии. Вместе с тем стало известно, что по данному вопросу идут судебные разбирательства. Партия не может участвовать в выборах, пока не будет вынесено решение суда.
Что в итоге получается? Был выброшен за ненадобностью, как использованная салфетка Сагынбек Абдрахманов, ослабивший и расколовший партию СДПК, лидером которой был бывший президент Алмазбек Атамбаев?
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 10
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