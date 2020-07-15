Абдрахманова выбросили, как использованную салфетку?

Представители ЦИК объяснили свое решение отсутствием учредительных документов и печати партии.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать представителя по финансовым вопросам альтернативной Социал-демократической партии Кыргызстана, которую возглавляет Сагынбек Абдрахманов.

Представители ЦИК объяснили свое решение отсутствием учредительных документов и печати партии. Вместе с тем стало известно, что по данному вопросу идут судебные разбирательства. Партия не может участвовать в выборах, пока не будет вынесено решение суда.

Что в итоге получается? Был выброшен за ненадобностью, как использованная салфетка Сагынбек Абдрахманов, ослабивший и расколовший партию СДПК, лидером которой был бывший президент Алмазбек Атамбаев?

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 10