Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков вернулся на работу

Ранее у него обнаружили COVID-19 и пневмонию левого легкого

Первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков справился с коронавирусной инфекцией и с 15 июля 2020 года вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Напомним, Алмазбек Баатырбеков заболел COVID-19, вследствие чего левая сторона его легких была поражена пневмонией. Первый вице-премьер-министр прошел курс лечения, и результат повторного ПЦР-анализа оказался отрицательным.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР