Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков вернулся на работу

Ранее у него обнаружили COVID-19 и пневмонию левого легкого
Первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков справился с коронавирусной инфекцией и с 15 июля 2020 года вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Напомним, Алмазбек Баатырбеков заболел COVID-19, вследствие чего левая сторона его легких была поражена пневмонией. Первый вице-премьер-министр прошел курс лечения, и результат повторного ПЦР-анализа оказался отрицательным.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства КР
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