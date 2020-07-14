Раушан Айткулова: Сооронбай Жээнбеков проявил ужасающее равнодушие

Накануне она направила свое заявление в Генпрокуратуру
Президента Сооронбая Жээнбекова должны привлечь к уголовной ответственности из-за ежедневных смертей граждан. Таким мнением с Vesti.kg поделилась общественный деятель Раушан Айткулова.
По словам активистки, 13 июля она направила заявление в Генпрокуратуру. По закону, сегодня главный надзорный орган должен зарегистрировать его в ЕРПП.
Тот конвейер смертей, не прекращающийся в республике, не приводит в чувство ни президента, ни правительство, - говорит Айткулова. - Их как будто нет. Их последние заявления — ерунда. Это не подход лидера нации, который бы мог спасти граждан во время пандемии. Жээнбеков — плохой исполнитель. К глубочайшему сожалению, этот человек проявил ужасающее равнодушие.
Она добавила, что не боится преследований, поскольку с критикой нынешней власти выступает большое количество человек. Кроме того, участвовать в выборах Айткулова не собирается.
- Я не боюсь преследований, потому что сейчас все происходит открыто и гласно в правовом поле, - утверждает общественный деятель. - Людям у власти нужно быть идиотами, чтобы начать притеснять тех, кто по закону пытается добиться справедливости. Мы не призываем людей к насильственному свержению. Мне жаль Жээнбекова. Он — добрый человек и хороший муж, но для нации он отцом не может быть, у него нет соответствующих качеств.
Источник: vesti.kg
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