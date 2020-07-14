Депутат Строкова: «Тьфу, противно! Коллеги пиарятся, требуя переноса выборов»

Парламентарий напомнила, что предвыборная кампания еще не началась

Депутат ЖК Евгения Строкова считает, что ее коллеги пиарятся, требуя переноса парламентских выборов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Как достали пиаром своим наши коллеги по поводу выборов, — возмутилась нардеп. — Во-первых, не назначать дату выборов было противозаконно! Во-вторых, может, осенью будет ЧП, и тогда можно будет перенести выборы, как это было весной.

И о какой приостановке предвыборной кампании вообще идет речь?! Если они ее проводили, так они первые нарушали закон! Тем более в такое время. Пир во время чумы! Предвыборная кампания начинается за месяц до выборов! За активным пиаром забылись?! Тьфу, противно!».

Напомним, ранее с идеей переноса парламентских выборов выступила член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко. Вчера с аналогичным предложением выступил лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев.

Накануне член ЦИК Атыр Абдрахматова также обратилась к президенту с просьбой перенести выборы в Жогорку Кенеш.

Источник: vesti.kg