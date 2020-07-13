Феликс Кулов: Важно наделить полномочиями переноса дату выборов в парламент в режиме ЧС президента

Бишкек, "Саясат. kg". Лидер партии "Ар-Намыс" о ситуации в стране.

Сейчас выдвигаются различные предложения о возможности переноса даты выборов. Кто-то говорит, что этого делать нельзя и выборы должны состояться любой ценой и при любых условиях, потому что Конституция установила жёсткий 5-летний срок работы Жогорку Кенеша и его невозможно изменить, за исключением введения чрезвычайного положения на всей территории страны, при котором выборы не могут состояться.

Кто -то предлагает парламенту самораспуститься и передать все бразды правления президенту. При этом большинство соглашается, что введение режима ЧП создаст очень большие проблемы экономического, организационного и даже внешнеполитического характера. Есть и другие предложения.

Хотелось вначале отметить, что Конституция не устанавливает точных календарных сроков работы Жогорку Кенеша. В ней говорится, только о том, что депутаты избираются на 5 лет. А порядок избрания, сюда входит и определение точных сроков, определяется отдельным конституционным законом.

В статье 59 Конституционного Закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" прямо записано, что выборы в ЖК должны состояться в первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий депутатов. Данная норма не даёт Президенту возможности перенести дату выборов. Поэтому он обязан был назначить своим Указом дату выборов на 4 октября. Не позволяет ст.31 этого закона проводить выборы и в течение нескольких дней, как в других странах, в случае сохранения опасности заражения населения от эпидемий и пандемий. В статье 7 однозначно определено, что выборы не могут проводиться во время чрезвычайного или военного положения, введённого на всей территории страны.

А вот как быть с режимом ЧС, введенным на всей территории страны, в законе этот момент полностью упущен. Не регламентированы в законе о выборах и вопросы, связанные с дистанционным голосованием избирателей.

Поэтому самое разумное и рациональное решение видится во внесении соответствующих изменений в указанный закон, которые позволят регламентировать все перечисленные моменты. В первую очередь, предоставить президенту во время режима ЧС полномочия по переносу даты выборов, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Депутаты Жогорку Кенеша при этом могут перейти на работу в удалённом режиме, но без сохранения заработной платы, проще говоря, продолжать работать движимые "высокими патриотическими чувствами".

Но для внесения этих и других необходимых законодательных изменений нужно, чтобы депутаты собрались на свою внеочередную сессию и чем быстрее, тем лучше будет для народа. Ибо проводить предвыборную агитационную кампанию и сами выборы в нынешних условиях самоизоляции людей, запрета на проведение массовых мероприятий, ограничения передвижения между областями- это, мягко говоря, несерьёзно. При этом, не нарушая карантинных требований пусть депутаты начнут работать и принимать законы дистанционно. ЦИК тоже не имеет права оставаться безучастным наблюдателем и обязан внести свои конкретные предложения по дополнениям и изменениям в нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы выборов в условиях режима ЧС.

Феликс Кулов