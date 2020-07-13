Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов объяснили, почему не встретили медиков из Москвы

Депутаты сослались на халатность правительства

Депутат ЖК Жанар Акаев назвал халатностью правительства то, что отечественных медиков, прибывших из Москвы, не встретили в аэропорту. На своей странице в Facebook парламентарий объяснил, почему он и его коллеги тоже не поехали встречать соотечественников.

«Выражаем благодарность врачам, приехавшим на помощь в борьбе с пандемией. В соцсетях распространялась информация о том, что я и Алтынбек Сулайманов должны были приехать в аэропорт.

Видя, как правительство еле справляется, мы предложили Минздраву следующее: ранее мы привезли 30 врачей из регионов и разместили их в отелях. Таким же образом мы хотели отправить автобусы и привезти наших медиков из Москвы. Это было предложение с благими намерениями.

Но вчера мне позвонил замминистра здравоохранения и сказал, что они разделили граждан по автобусам, приготовили гостиницы. И сказал, чтобы мы не переживали, мол, этим занимается правительство. И мы поэтому решили оказать помощь в другом деле.

Но в итоге правительство не смогло в полной мере выполнить эту работу. Прошу прощения у прибывших врачей за такую халатность правительства», - сказал Жанар Акаев в видеообращении.

Его коллега Алтынбек Сулайманов заверил, что не знал о том, что отечественные медики приедут из Москвы. Об этом нардеп написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Дорогие соотечественники! Вижу сейчас эту информацию. Никто из граждан не обращался ко мне. Если бы я знал о приезде врачей, встретил бы их хорошо, как и предыдущих прибывших медиков. Это халатность правительства и посольства», - написал Алтынбек Сулайманов.

Поясним, накануне из Москвы прибыли отечественные врачи на помощь в борьбе с коронавирусом. Сообщалось, что медиков должны были встретить вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, депутаты ЖК Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев. Однако встретил их только активист.

Источник: vesti.kg