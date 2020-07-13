Мирный митинг за перенос парламентских выборов пройдет в Бишкеке

Активисты требуют, чтобы правительство признало свою недееспособность и добровольно ушло в отставку
Сегодня в Бишкеке в 11:00 пройдет митинг у здания Белого дома. Об этом сообщают активисты на своей странице в Facebook.
Они намерены добиться переноса выборов в Жогорку Кенеш. Организаторы акции требуют направить все ресурсы, предназначенные для проведения выборов, на медицинскую помощь населению Кыргызстана.
«Жогорку Кенешу с истечением пятилетнего срока полномочий в октябре 2020 года должен прекратить свою деятельность, так как любые решения и действия законодательного органа в период истечения конституционного срока будут считаться нелегитимными.
Президенту начать переговоры с лидерами фракций, представителями политических партий,с общественными движениями и неправительственными организациями о формировании антикризисного правительства национального спасения и основанного исключительно на доверии народа», - пишут активисты.
Граждане требуют действующее правительство признать свою недееспособность и добровольно подать в отставку.
«Требуем от правительственных органов начать досудебное производство в отношении должностных лиц по фактам халатности, злоупотребления, не оказания медицинской помощи и оставлению людей в опасности», - пишут активисты.
Источник: vesti.kg
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