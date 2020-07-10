Кыргызстанцы в РФ смогут проголосовать на выборах в ЖК

Бишкек, "Саясат. kg". Дипломатические учреждения Кыргызстана на территории России приступают к решению вопросов, связанных с выборами в Жогорку Кенеш.

Согласно информации, в этой сфере накоплен уже немалый опыт, который в значительной степени обогатился в ходе выборов президента Кыргызстана 15 октября 2017 года, когда смогли принять участие в выборах и проголосовать кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, в том числе работающие в России.

В ходе встречи с лидерами и представителями кыргызской диаспоры, состоявшейся в феврале текущего года в посольстве КР в РФ, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова проинформировала об изменениях в закон о выборах президента и депутатов КР, рассказав о мерах, предпринимаемых правительством по улучшению условий реализации избирательных прав граждан за рубежом.

Речь в этой связи шла и о предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша. Их проведение, согласно недавнему президентскому указу, назначено на 4 октября 2020 года. Теперь начинается подготовка к ним и за рубежом.