Алтынай Омурбекова: Чувства опасения перед допросом нет. Я не имею отношения к коррупции

Допрос экс-вице-премьера в «Финполиции» состоится сегодня в 14:00

Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова готова к допросу и намерена ответить на все вопросы сотрудников ГСБЭП. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По ее словам, повестку она получила вчера, 9 июля.

- Мне вчера вручили повестку на допрос,- проинформировала Омурбекова. - Сегодня иду туда в 14:00. Не знаю, какие вопросы будут мне задавать. Вот, сейчас прочла, что это будет в рамках дела по факту коррупции отдельных фармкомпаний. Ко мне это не имеет отношения, но у следствия, видимо, есть какие-то вопросы.

Кроме того, Омурбекова добавила, что не чувствует никаких опасений перед допросом, поскольку вызвана в качестве свидетеля.

- Опасений никаких нет, потому что я вызвана в качестве свидетеля,- отметила экс-вице-премьер. - Готова ответить на все вопросы.

Напомним, сегодня в ГСБЭП сообщили, что бывший вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова вызвана на допрос в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного в ЕРПП по факту коррупции и лоббирования интересов отдельных фарм-компаний.

Источник: Вести