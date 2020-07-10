Алтынай Омурбекова: Чувства опасения перед допросом нет. Я не имею отношения к коррупции

Допрос экс-вице-премьера в «Финполиции» состоится сегодня в 14:00
Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова готова к допросу и намерена ответить на все вопросы сотрудников ГСБЭП. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.
По ее словам, повестку она получила вчера, 9 июля.
- Мне вчера вручили повестку на допрос,- проинформировала Омурбекова. - Сегодня иду туда в 14:00. Не знаю, какие вопросы будут мне задавать. Вот, сейчас прочла, что это будет в рамках дела по факту коррупции отдельных фармкомпаний. Ко мне это не имеет отношения, но у следствия, видимо, есть какие-то вопросы.
Кроме того, Омурбекова добавила, что не чувствует никаких опасений перед допросом, поскольку вызвана в качестве свидетеля.
- Опасений никаких нет, потому что я вызвана в качестве свидетеля,- отметила экс-вице-премьер. - Готова ответить на все вопросы.
Напомним, сегодня в ГСБЭП сообщили, что бывший вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова вызвана на допрос в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного в ЕРПП по факту коррупции и лоббирования интересов отдельных фарм-компаний.
Источник: Вести
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