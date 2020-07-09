Дочь Чыныбая Турсунбекова рассказала после чего отношения Атамбаева и ее отца стали натянутыми

Дочь покойного экс-спикера и депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова написала на своей странице в Facebook пост посвященный заявлениям сына Атамбаева Сеида и отношениям Чыныбая Турсунбекова и Алмазбека Атамбаева.

В данном посте дочь Чыныбая Турсунбекова Айдай написала в какой момент отношения между тогдашним президентом Атамбаевым и экс-спикером стали натянутыми и также отметила что не позволит использовать имя отца в политических играх.

Напомним, после смерти известного политика от пневмонии сын Атамбаева Сеид Атамбаев написал в Facebook, что Чыныбай Турсунбеков при жизни тайно поддерживал Атамбаева и встречался с Луисом Айаллой который является генеральным секретарем Социнтерна. Он ранее приезжал в Кыргызстан и встречался с отечественными политиками и требовал отпустить на свободу политических заключенных.

Ниже приводим полный текст публикации Алтынай Турсунбековой:

- Вчера мы провели 3-х дневные поминки по моему папе. Мне очень больно осознавать, что я его больше не увижу, не смогу обнять, поцеловать...

Возможно, кто-то осудил меня, подумав, что я не должна была писать такое в день похорон моего отца. Но боль утраты затуманила мой разум, эмоции захлестнули меня, когда мне показали ваш пост. Это очень тяжело. Я никому не пожелаю испытать такое горе.

Теперь же я хочу разъяснить, что же вызвало у меня такую боль и обиду.

Ложью являются ваши слова о том, что мой отец «тайно и по своей инициативе» встречался с Луисом Айалой. Да, действительно, встреча с Генеральным секретарем Социнтерна г-ом Луисом Айала была, она состоялась в субботу 18 января 2020 года. За день до этого, 17 января, г-н Айала встречался с депутатами СДПК, а также с женами политических заключенных. Мой отец не присутствовал на этих встречах, но позже по просьбе нескольких депутатов СДПК согласился встретиться с г-ном Айала на следующий день. И я лично присутствовала на этой встрече в качестве переводчика папы. Поэтому не думайте, что мы, его семья, не в курсе дел моего папы. Г-н Айала при встрече сказал, что наслышан о моем отце и захотел с ним лично познакомиться. Он также пригласил моего папу почетным гостем на Ежегодную встречу Социнтерна, которая должна была пройти весной текущего года в Испании.

Теперь о СДПК.

Да, Сагынбек Абдрахманов предлагал моему папе возглавить «новый» СДПК, но мой папа отказался, сказав, что никогда не возглавит партию, выигранную через суд. А если и возглавит СДПК, то только единую, объединенную СДПК, членом которой он продолжал оставаться.

Мой папа верил Алмазбеку Шаршеновичу, поэтому он и вступил в СДПК и приложил все усилия для изменения страны в лучшую сторону. Но, в конце 2014 года их отношения дали трещину. Яблоком раздора между моим отцом и Алмазбеком Шаршеновичем стал небезызвестный Икрам Илмиянов. Мой папа игнорировал его указания, поэтому Алмазбеку Шаршеновичу пришлось сказать им, что либо они найдут общий язык, либо ему придется отправить их в отставку. Икрама Илмиянова Алмазбек Шаршенович в отставку не отправил, а с моим папой отношения с тех пор стали натянутыми. Затем произошли определенные события. Состоялся арест О.Текебаева. Мой папа, собрав руководителей фракций, посетил его в камере. Вскоре Сапар Исаков, который на тот момент являлся первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана, попросил папу уволить свояченицу О. Текебаева, которая работала в ЖК, и его помощника за то, что они написали комментарии в защиту О.Текебаева. Папа отказался выполнить эту просьбу, мотивировав это тем, что они писали комментарии в нерабочее время, и по закону он не может их уволить. Все это дало повод Алмазбеку Шаршеновичу называть моего папу Чыныбай Чиркешевич.

Я помню, как в бытность моего папы спикером ЖК однажды вечером, когда мы семьей отмечали семейный праздник, папе позвонил Алмазбек Шаршенович и потребовал, чтобы папа отменил поездку в Нарынскую область, так как он якобы собрал вокруг себя оппозиционных депутатов, с которыми он собирается поехать туда. Мой отец ответил: «Алмазбек Шаршенович, я всегда был и остаюсь членом СДПК, и я все равно поеду, так как меня там ждут люди». На следующий день утром папе позвонил полномочный представитель правительства по Нарынской области и сказал, что ему позвонил САМ и приказал не встречать Турсунбекова. Но папа поехал. У нескольких депутатов, которые должны были сопровождать его в поездке, вдруг появились срочные дела, и папа поехал, по-моему, всего с двумя депутатами.

В Нарыне спикера ЖК никто не встретил, не было ни полномочного представителя по Нарынской области, ни мэра города. Но папа встретился, как и планировал, с местными жителями, которые его ждали, и вернулся в Бишкек.

По приезду в Бишкек папа собрал семейный совет и сказал нам о том, что решил подать в отставку, потому что «ишеним болбогон жерде ийгилик болбойт». Спикером ЖК стал человек, которому, наверное, доверял Алмазбек Шаршенович.

Но мой папа не переставал уважать Алмазбека Шаршеновича как человека, открывшего перед ним двери в политику.

Сеид, мы с вами сейчас пишем о тех событиях, свидетелями которых сами не были. Я понимаю ваше желание продолжить дело вашего отца. Но мой папа ушел. Ушел туда, где нет вероломства, предательства, интриг. Пусть он покоится с миром. Прошу вас, не используйте имя моего папы для ваших политических целей.

Хочу искренне поблагодарить всех друзей и соратников моего папы. Спасибо за Ваши теплые слова в нужный для нас момент.

Айдай Турсунбекова

P.S. Да, действительно, есть уголовное дело, возбужденное прокуратурой Иссык-Кульского района в отношении моей младшей сестры по факту смерти Эгизбаева Улана на пляже нашего пансионата. Моя младшая сестра, которая на тот момент являлась коммерческим директором пансионата, 2 года ездила на судебные процессы в Чолпон-Ату и Каракол. За это время она родила, а потом ей с маленьким ребенком, которому на тот момент не было еще и месяца, приходилось ездить в Каракол. Все прелести нашей судебной системы вы уже знаете не понаслышке. Но, Сеид, ведь эту судебную систему когда-то создал ваш отец Алмазбек Шаршенович Атамбаев!

Источник: media-center.kg