Так и будем продолжать обвинять одну только кыргызскую власть в накрывшей весь мир пандемии?

В такой тяжелой ситуации в социальных сетях начала звучать критика в адрес главы государства и даже появляться посты с грубым перехлестом.

На протяжении последних суток в стране значительно усиливается распространение коронавируса и идет рост случаев пневмонии. Ежедневно регистрируется около 300, 400, 500 новых случаев. Вместе с тем ежедневно регистрируется около 30-40 летальных исходов от коронавируса. Так, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 13, от пневмонии — 44 человека. Конечно, это вызывает глубокую скорбь и сожаление. Медики неустанно, круглосуточно работают над сохранением здоровья населения. К сожалению, наблюдается нехватка как медперсонала, так и лекарственных средств и медоборудования.

В такой тяжелой ситуации в социальных сетях начала звучать критика в адрес главы государства и даже появляться посты с грубым перехлестом. Если следовать логике авторов таких постов и комментариев, то в массовом распространении коронавируса виноват один президент, как оказалось.

Прежде чем писать какой-либо пост или комментарий, правильнее будет провести анализ в рамках темы, по которой собираешься писать.

Как известно, в данное время пандемия COVID-19 испытывает на прочность не только Кыргызстан. Этот вирус распространился не из нашей страны. Он первоначально появился в китайском городе Ухань, зачем прошел по европейским странам, вызвав там глобальные трудности, потом дошел до наших соседей и уже затем добрался до нас.

С самого начала регистрации в нашей стране случаев коронавирусной инфекции власти страны приступили к соответствующим мерам. Сперва был объявлен режим чрезвычайной ситуации, после — режим чрезвычайного положения в отдельных регионах. Несколько месяцев мы прожили в режиме карантина. По радио и телевидению ежеминутно вещают, как предохраниться от вируса. Во время примерно двухмесячного карантина были те, кто заявлял, что «карантинные меры излишни, власть просто делает политику», и призывали народ выходить на улицы. Теперь они требуют закрыть Бишкек на карантин и выставляют претензию к власти, что та якобы «совершенно не думает».

Если бы все мы чётко исполняли предписания и правила, рекомендованные властями и медиками, не посещали места массового скопления людей, соблюдали личную гигиену, постоянно носили маски, то вирус не распространился бы столь стремительно. К сожалению, сразу после окончания карантина граждане начали приветствовать друг друга объятиями, поспешили провести тои и поминки. И кого в первую очередь мы должны обвинять?

Во-вторых, пандемия в настоящее время испытывает на прочность не только нас, но и экономически развитые державы. На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в мире достигло 11 910 141 человек. Скончались 545 012 человека. Выздоровели 6 832 833 человек. По числу заразившихся COVID-19 на первом месте стоят Соединенные Штаты со 3 083 129 случаями, затем Бразилия — 1 668 589, Индия — 743 481, Россия — 694 230, Перу — 309 278, Чили — 301 019, Испания — 299 210, Великобритания — 286 349, Мексика — 261 750, Иран — 245 688.

США также лидирует по числу летальных исходов от COVID-19, там умерли 133 775 человек. В Бразилии этот показатель составляет 66 741, Великобритании — 44 391, Италии — 34 899, Мексике — 31 119, Франции — 29 933, Испании — 28 392, Индии — 20 653, Иране — 11 931, Перу — 10 952, России — 10 494.

Из этого следует, что с пандемией не могут справиться даже передовые, развитые страны мира. В странах с сильной медициной тоже переполнены больницы и не хватает койко-мест. Однако граждане этих стран не обвиняют в сложившейся ситуации свою власть. Там настроены одолеть коронавирус сообща, в единстве и согласии.

Поэтому нам тоже надо воздержаться от поиска виноватых. Нам надо вместе победить эту напасть. Обвинять одну только кыргызскую власть в коронавирусе, охватившем весь мир, как будто она его придумала, это явный перехлест.

Действительно, была халатность соответствующих государственных органов. Правительству и штабу надо было предпринять более оперативные действия по ситуации. Надо было запастись запасом лекарственных средств и медицинского оборудования. Из-за их халатности произошло массовое распространение вируса, возникает проблема своевременного оказания медицинской помощи заболевшим. Разобраться со всем этим будет правильнее после того, как мы вернемся к спокойной жизни.

Источник: media-center.kg