В ЦИК поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах. Список

Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля.
В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля.
Таким образом, в ЦИК подали уведомления 44 политические партии:
- «Ата-Мекен»,
- «Мекенчил»,
- «Бирик»,
- «Мекен Ынтымагы»,
- «ОРДО»,
- «Бийлик элге» (Власть народу),
- «Чон Казат»,
- «Партия коммунистов Кыргызстана»,
- «Единство народа»,
- «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других боевых локальных конфликтов»,
- «Актив»,
- «Рабочая партия Кыргызстана»,
- «Республика»,
- «Аграрная партия Кыргызской Республики»,
- Политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,
- «Демократ»,
- «Улуу журт»,
- «Партия зеленых Кыргызстана»,
- «Партия Труда»,
- «Социал-демократы»,
- «Бүтүн Кыргызстан»,
- «Чистое общество» («Таза Коом»),
- «Ар-Намыс» (партия достоинства),
- «Кыргызстан»,
- «Ыйман Нуру»,
- «Ак Калпак»,
- «Мекеним Кыргызстан»,
- «Адам-Демократ»,
- «Жаратман Эл»,
- «Биримдик» (Единство),
- «Реформа»,
- Народно-Демократическая партия Кыргызстана,
- «Глас народа»,
- «Улуу Кыргыстан»,
- Социал-Демократическая партия Кыргызстана,
- «Тартип-Порядок»,
- «Замандаш»,
- «Патриоты Кыргызстана»,
- «Народный контроль»,
- «Буткул жаштар саясий партиясы»,
- «КУТ»,
- Либерально-демократическая партия «НУР»,
- «Өнүгүү Кыргызстан»,
- «Билим Илим Ордосу».
Источник: Элгезит
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