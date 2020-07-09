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Политика
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В ЦИК поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах. Список

Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля.  

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля.  

Таким образом, в ЦИК подали уведомления 44 политические партии:

  • «Ата-Мекен»,
  • «Мекенчил»,
  • «Бирик»,
  • «Мекен Ынтымагы»,
  • «ОРДО»,
  • «Бийлик элге» (Власть народу),
  • «Чон Казат»,
  • «Партия коммунистов Кыргызстана»,
  • «Единство народа»,
  • «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других боевых локальных конфликтов»,
  • «Актив»,
  • «Рабочая партия Кыргызстана»,
  • «Республика»,
  • «Аграрная партия Кыргызской Республики»,
  • Политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,
  • «Демократ»,
  • «Улуу журт»,
  • «Партия зеленых Кыргызстана»,
  • «Партия Труда»,
  • «Социал-демократы»,
  • «Бүтүн Кыргызстан»,
  • «Чистое общество» («Таза Коом»),
  • «Ар-Намыс» (партия достоинства),
  • «Кыргызстан»,
  • «Ыйман Нуру»,
  • «Ак Калпак»,
  • «Мекеним Кыргызстан»,
  • «Адам-Демократ»,
  • «Жаратман Эл»,
  • «Биримдик» (Единство),
  • «Реформа»,
  • Народно-Демократическая партия Кыргызстана,
  • «Глас народа»,
  • «Улуу Кыргыстан»,
  • Социал-Демократическая партия Кыргызстана,
  • «Тартип-Порядок»,
  • «Замандаш»,
  • «Патриоты Кыргызстана»,
  • «Народный контроль»,
  • «Буткул жаштар саясий партиясы»,
  • «КУТ»,
  • Либерально-демократическая партия «НУР»,
  • «Өнүгүү Кыргызстан»,
  • «Билим Илим Ордосу».

Источник: Элгезит

           

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