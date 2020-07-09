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Подробности Политика 09.07.2020 11:24 Просмотров: 20

В ЦИК поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах. Список

Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 44 политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба ЦИК КР. Сроки подачи документов политическими партиями завершились 8 июля. Таким образом, в ЦИК подали уведомления 44 политические партии: «Ата-Мекен»,

«Мекенчил»,

«Бирик»,

«Мекен Ынтымагы»,

«ОРДО»,

«Бийлик элге» (Власть народу),

«Чон Казат»,

«Партия коммунистов Кыргызстана»,

«Единство народа»,

«Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других боевых локальных конфликтов»,

«Актив»,

«Рабочая партия Кыргызстана»,

«Республика»,

«Аграрная партия Кыргызской Республики»,

Политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,

«Демократ»,

«Улуу журт»,

«Партия зеленых Кыргызстана»,

«Партия Труда»,

«Социал-демократы»,

«Бүтүн Кыргызстан»,

«Чистое общество» («Таза Коом»),

«Ар-Намыс» (партия достоинства),

«Кыргызстан»,

«Ыйман Нуру»,

«Ак Калпак»,

«Мекеним Кыргызстан»,

«Адам-Демократ»,

«Жаратман Эл»,

«Биримдик» (Единство),

«Реформа»,

Народно-Демократическая партия Кыргызстана,

«Глас народа»,

«Улуу Кыргыстан»,

Социал-Демократическая партия Кыргызстана,

«Тартип-Порядок»,

«Замандаш»,

«Патриоты Кыргызстана»,

«Народный контроль»,

«Буткул жаштар саясий партиясы»,

«КУТ»,

Либерально-демократическая партия «НУР»,

«Өнүгүү Кыргызстан»,

«Билим Илим Ордосу». Источник: Элгезит