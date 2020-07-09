Алмазбека Атамбаева на днях вновь переведут в СИЗО ГКНБ. Он выздоравливает

По неподтвержденным данным, один из сыновей бывшего президента заболел пневмонией
Алмазбек Атамбаев идет на поправку. Об этом Vesti.kg сообщили в политсовете партии «Социал-демократов», лидерами которой являются сыновья бывшего президента.
По словам медиков, пик кризиса болезни прошел.
«Мы его вчера навещали. В палату к нему нас, конечно, не пустили. Но мы видели его через окно палаты. Он жестами показал что у него все хорошо. Был в хорошем настроении. Улыбался. Рядом стояла его супруга Раиса, она тоже махала нам из окна. Мы также видели, что рядом с Атамбаевым стояли охранники. На днях Алмаза Шаршеновича вновь переведут в СИЗО ГКНБ», – сообщили в партии «Социал-демократов».
Кроме того, Vesti.kg стало известно, что один из сыновей Атамбаева, возможно, болен пневмонией.
Источник: Vesti.kg
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