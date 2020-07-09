Алтынай Омурбекова: Обратилась за помощью к Омурбеку Бабанову. И он не отказал

Политик поблагодарила экс-премьера за содействие в обеспечении жильем и питанием медработников

Экс-вице-премьер Алтынай Омурбекова поблагодарила бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова за то, что оплатил отель и обеспечил питанием врачей. Об этом политик накануне написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня врачи, медсестры, фельдшеры, санитары - герои нашего времени! Каждый из них на вес золота! Нужно беречь каждого из них! Очень важно, чтобы они после смены, работы в красной зоне хорошо выспались, калорийно покушали и были в хорошем настроении, которое они будут передавать своим пациентам. Когда ко мне обратились с просьбой помочь с проживанием врачей после смены, так как им нельзя идти домой, я сразу обратилась к Омурбеку Токтогуловичу за помощью. И он не отказал. Снял и полностью оплатил отель с питанием для 40 врачей, работающих в стационарах Национального госпиталя. Большое вам спасибо, Омурбек Токтогулович! Здоровья и успехов вам во всем!» - написала Алтынай Сейитбековна.

Вместе с тем она поблагодарила медиков, продолжающих преодолевать вирус в столь непростое время.

«Спасибо нашим дорогим медикам за то, что продолжают быть на посту, несмотря на то, что сами болеют, выздоравливают и снова в бой! Огромная благодарность всем, кто в эти дни помогает преодолеть этот вирус, этого врага, который каждый день уносит жизни десятков наших граждан. Пусть каждому эта помощь вернется в стократном размере! "Мы гордимся тем, что смогли помочь. У людей такая потребность — помогать друг другу" - Джон Стейнбек. Всем нам сил, стойкости, терпения и веры в лучшее!» - написала Алтынай Омурбекова.

Источник: вести