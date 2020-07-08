Феликс Кулов: Я созванивался с Чыныбаем Турсунбековым. Исключено, что он тайно поддерживал Атамбаевых

Он отметил, что экс-спикер ЖК был даже немного обижен на бывшего главу государства

Бывший премьер-министр Феликс Кулов опроверг версию сыновей Алмазбека Атамбаева о том, что Чыныбай Турсунбеков якобы тайно поддерживал их, несмотря на давление властей.

- Наш разговор с Чыныбаем Акуновичем состоялся около двух месяцев назад, - рассказал Феликс Шаршенбаевич в беседе с Vesti.kg. - Он сам мне позвонил. Мы с ним обсуждали разные вопросы. Он говорил о том, что в отношении его имущества идет проверка. Ему ведь принадлежал пансионат на Иссык-Куле, где погиб Улан Эгизбаев. В отношении дочери что-то пытались сделать. Он советовался со мной, как с юристом. Понятное дело, что его дочь тут не при чем. Во время разговора он (Турсунбеков, - прим.ред.) рассказал мне о своих планах. Думал, с какой партией идти. Я в свою очередь сказал, что хочу провести праймериз, чтобы сами партийцы сформировали список. Ему эта форма была интересна. Мы друг друга хорошо знаем.

По словам Кулова, Турсунбеков ни с кем из своих сопартийцев не поддерживал связь.

- Он как глубоко порядочный человек нигде ничего плохого не говорил об Атамбаеве, - продолжил он. - Сколько бы его ни спрашивали, он отвечал, что никогда не предавал его (Атамбаева, - прим.ред.). Он говорил, что много помогал ему, финансировал мероприятия за свой счет, много партийных вопросов решал. Но Атамбаев держал его на дистанции. Чыныбай с обидой сказал: «А ко мне вот такое отношение».

Вместе с тем Феликс Кулов исключил версию, озвученную сыновьями Алмазбека Атамбаева, о том, что Чыныбай Турсунбеков тайно поддерживал их, несмотря на давление властей.

- Что касается заявления Кадыра Атамбаева - ну как молодой парень может знать подробности? — продолжил Феликс Шаршенбаевич. — Это исключено. Даже если бы они попросили у него (Чыныбая Турсунбекова, — прим. ред. ) материальную помощь, то этого бы не было. Он сказал бы мне об этом. Как он может помогать им (семье Атамбаева, - прим. ред.) материально, когда они богаче его в несколько раз? Это логически не вяжется, чтобы он там ходил и деньги давал. Это получилось не очень хорошо. Главное, не нужно никого обманывать.

Напомним, накануне сыновья Алмазбека Атамбаева, Сеид и Кадырбек, написали о том, что экс-спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков в самое тяжелое время поддерживал социал-демократов Кыргызстана.

Эту версию позднее в соцсети Facebook опровергла дочь покойного парламентария Айдай Турсунбекова.

(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.)

«Я очень прошу не использовать смерть моего папы для своих политических игр. Будьте человечны, оставьте его имя в покое. Все что пишет Сеид Атамбаев - ложь!», - написала она.

Источник: vesti.kg