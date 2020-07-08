«Прощай, моя дорогая! Я в неведении, что делать дальше». Шыкмаматов посвятил стих покойной жене

Бывший парламентарий признался, что рыдает, не прекращая
Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов посвятил стихотворение своей супруге Жанаре Турдакуновой, которая недавно скончалась. Свое прощальное письмо политик разместил на своей странице в соцсети Facebook.
По словам политика, его «крылья сейчас сломаны».
«Может ли кто-то разделить мое горе? Я потерял половинку», - написал Шыкмаматов.
Бывший парламентарий отметил, что его супруга отличалась от окружающих. По его словам, он жил с ней словно в сказке.
«Когда ты была рядом, игнорировал всех. Без тебя моя душа опустошена. Сижу и рыдаю, не прекращая», - признался он.
В заключение Алмамбет Шыкмаматов попрощался со своей супругой, отметив, что не знает, что ему делать дальше.
«Прощай, моя дорогая! Сердце потеряло близкого человека. Я в неведении, что делать дальше», — заключил вдовец.
Ниже приводим оригинал текста.
КОШ ЖАНЫМ ЖАРЫМ ЖАНАРЫМ.
Канатым сынып кайрылды,
Бөлүшөөр барбы кайгымды?
Ажырап калдым жарымдан,
Өмүрлүк жаным, периштем.
Өксүдү жаным, ый толуп ,
Санаага баттым ойлонуп.
Жазылган дешет маңдайга,
Башынан баары болжонуп.
Жаш элең, жаным жаш элең,
Баарына өзүң, баш элең .
Асылым сени, жар кылып ,
Төрөп берген ата-энең .
Адамдан элең башкача ,
Жарашчу сени мактаса .
Ажалды таптың доктурдан,
Болобу баса айтпаса .
Жашап бир келгем жомоктой,
Сен барда баарын тоготпой.
Өксүттүң жанды асылым,
Олтурам ыйлап шолоктой .
Кош жаным, жарым асылым !
Жоготту жүрөк жакынын .
Бүдөмүк болуп алды жак,
Жетпей бир турат акылым .
Напомним, 6 июля стало известно о смерти Жанары Турдакуновой. Как сообщали отечественные СМИ, она заразилась коронавирусом в больнице. По другой информации, супруга Алмамбета Шыкмаматова скончалась от двусторонней пневмонии.
Источник: vesti.kg
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