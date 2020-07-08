«Прощай, моя дорогая! Я в неведении, что делать дальше». Шыкмаматов посвятил стих покойной жене

Бывший парламентарий признался, что рыдает, не прекращая

Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов посвятил стихотворение своей супруге Жанаре Турдакуновой, которая недавно скончалась. Свое прощальное письмо политик разместил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам политика, его «крылья сейчас сломаны».

«Может ли кто-то разделить мое горе? Я потерял половинку», - написал Шыкмаматов.

Бывший парламентарий отметил, что его супруга отличалась от окружающих. По его словам, он жил с ней словно в сказке.

«Когда ты была рядом, игнорировал всех. Без тебя моя душа опустошена. Сижу и рыдаю, не прекращая», - признался он.

В заключение Алмамбет Шыкмаматов попрощался со своей супругой, отметив, что не знает, что ему делать дальше.

«Прощай, моя дорогая! Сердце потеряло близкого человека. Я в неведении, что делать дальше», — заключил вдовец.

Ниже приводим оригинал текста.

КОШ ЖАНЫМ ЖАРЫМ ЖАНАРЫМ.

Канатым сынып кайрылды,

Бөлүшөөр барбы кайгымды?

Ажырап калдым жарымдан,

Өмүрлүк жаным, периштем.

Өксүдү жаным, ый толуп ,

Санаага баттым ойлонуп.

Жазылган дешет маңдайга,

Башынан баары болжонуп.

Жаш элең, жаным жаш элең,

Баарына өзүң, баш элең .

Асылым сени, жар кылып ,

Төрөп берген ата-энең .

Адамдан элең башкача ,

Жарашчу сени мактаса .

Ажалды таптың доктурдан,

Болобу баса айтпаса .

Жашап бир келгем жомоктой,

Сен барда баарын тоготпой.

Өксүттүң жанды асылым,

Олтурам ыйлап шолоктой .

Кош жаным, жарым асылым !

Жоготту жүрөк жакынын .

Бүдөмүк болуп алды жак,

Жетпей бир турат акылым .

Напомним, 6 июля стало известно о смерти Жанары Турдакуновой. Как сообщали отечественные СМИ, она заразилась коронавирусом в больнице. По другой информации, супруга Алмамбета Шыкмаматова скончалась от двусторонней пневмонии.

Источник: vesti.kg