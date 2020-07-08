Дочь Чыныбая Турсунбекова ответила Сеиду Атамбаеву: «Не используйте смерть моего отца для своих политических игр!»

Бишкек, "Саясат. kg". Айдай Турсунбекова, дочь скончавшегося Чыныбая Турсунбекова, оставила пост на своей странице в соцсети.
«Я очень прошу не использовать смерть моего папы для своих политических игр. Будьте человечны, оставьте его имя в покое. Все, что пишет Сеид Атамбаев, — ложь!» — пишет Айдай Турсунбекова.
Напомним, ранее сын экс-президента Атамбаева Сеид Атамбаев написал на своей странице в соцсети, что Чыныбай Турсунбеков тайно поддерживал СДПК.
«Чыныбай Турсунбеков по своей инициативе тайно встречался с председателем Социалистического Интернационала Луисом Аялой зимой прошлого года, рассказав ему о волне репрессий против членов партии СДПК, и готовился уже в скором времени объявить о своем вхождении в ряды партии «Социал-демократы», — писал Сеид Атамбаев. Сын экс-президента отметил в своем посте, что «сам попав под давление властей», Чыныбай Турсунбеков продолжал оставаться сторонником социал-демократов.
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