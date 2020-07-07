О. Абдырахманов предложил Концепцию проведения парламентских выборов в условиях пандемии

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Омурбек Абдырахманов предложил ряд новых норм в процедуры проведения парламентских выборов в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.
«После назначения парламентских выборов в такой тяжелой ситуации президент должен использовать свое положение и принять мою Концепцию по проведению выборов. Это можно сделать президентским указом или правительственным постановлением. Иначе будет выборный кавардак.
«Суть предлагаемой мной на протяжении многих лет концепции следующая:
1. Дебаты, дебаты и дебаты (через ТВ);
2. Запрет на наружную и ТВ-рекламу партий и кандидатов;
3. Запрет партиям собирать избирателей (в основном, организацию концертов исполнителей на стадионах, ипподромах);
4. Встречи должны проводиться вместе с местными властями при участии всех партий (данный пункт — после эпидемии», — написал Абдырахманов.
Он отметил, что при принятии таких норм административный ресурс потеряет силу и деньги перестанут играть главную роль.
«Самое главное, что лидеры партий начнут нуждаться не в богачах, а в умных, которые способны привлечь электорат на дебатах и своими программами», — резюмирует экс-депутат.
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