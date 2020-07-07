О. Абдырахманов предложил Концепцию проведения парламентских выборов в условиях пандемии

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Омурбек Абдырахманов предложил ряд новых норм в процедуры проведения парламентских выборов в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

«После назначения парламентских выборов в такой тяжелой ситуации президент должен использовать свое положение и принять мою Концепцию по проведению выборов. Это можно сделать президентским указом или правительственным постановлением. Иначе будет выборный кавардак.

«Суть предлагаемой мной на протяжении многих лет концепции следующая:

1. Дебаты, дебаты и дебаты (через ТВ);

2. Запрет на наружную и ТВ-рекламу партий и кандидатов;

3. Запрет партиям собирать избирателей (в основном, организацию концертов исполнителей на стадионах, ипподромах);

4. Встречи должны проводиться вместе с местными властями при участии всех партий (данный пункт — после эпидемии», — написал Абдырахманов.

Он отметил, что при принятии таких норм административный ресурс потеряет силу и деньги перестанут играть главную роль.

«Самое главное, что лидеры партий начнут нуждаться не в богачах, а в умных, которые способны привлечь электорат на дебатах и своими программами», — резюмирует экс-депутат.