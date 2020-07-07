У Абылгазиева нарушился сон

Абылгазиев им сказал, что готовится к выборам и соберется на гонки от Кочкора.
С тех пор, как экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева начали вызывать на допрос в Финпол по его темным делам, из-за страха перед возможным арестом нарушился сон у бывшего премьера Мукана Абылгазиева. Оказывается, он собрал крутых кочкорцев, чтобы посоветоваться с ними.
Это Асылбек Токтогулов (бывший глава профсоюзов), Дуйшон Ирсалиев (СЭЗ «Бишкек») Темирболот Абыкеев (действующий аким Кочкора) Айгуль Рыскулова и Чолпонбек Акматов (владелец компании «Эмарк строй»). Была еще парочка малоизвестных персон.
Абылгазиев им сказал, что готовится к выборам и соберется на гонки от Кочкора. Еще без зазрения совести заявил, что власть его «кинула», на него могут возбудить уголовное дело. Вполне вероятно, что он уйдет в оппозицию, угрожающе намекнул он.
Абылгазиев также нелицеприятно высказался о Сооронбае Жээнбекове, который назначил его на высокие посты вплоть до премьерского и терпеливо тащил его на протяжении двух лет. Экс-премьер заявил, что президент отчуждает кочкорцев, посадил Сапара Исакова, а теперь якобы собирается посадить и его, проведя таким манером провокационные переговоры.
Если бы у Мукана были хотя бы куриные мозги, он бы так не говорил. Вместо того, чтобы оправдать доверие и толкать страну вперед, он тянул назад всю работу, дискредитировал президента, посадил в калошу и ушел.
Упаси нас бог от таких соратников!
Абылгазиева надо хорошенько проверить и вытрясти из него проглоченное!
Источник: газета «Мантыш»
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