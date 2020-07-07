К парламентским выборам партии проведут свои съезды онлайн

Бишкек, "Саясат. kg". Партии, намеревающиеся принять участие в парламентских выборах, могут провести съезды онлайн, законом это не запрещено, сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.
По ее словам, ранее вопрос широко не обсуждался, но в условиях пандемии нужно продумать алгоритм. Съезды политорганизации проводят исключительно в соответствии со своим уставом и регламентом. Но ввиду сложившейся ситуации очевидно, что нужны изменения работы.
«Эпидемиологическая ситуация далека от стабильности, официальные и массовые мероприятия запрещены в условиях карантина. Центризбирком может рекомендовать партиям провести онлайн съезды, на которых будут сформированы списки кандидатов в депутаты», — отметила Гульнара Джурабаева.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября текущего года.
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