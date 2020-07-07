Феликс Кулов об эпидситуации, выборах, противоречащих друг другу запретах и требованиях

Бишкек, "Саясат. kg". Между ними — избиратели и партии.
«Введен запрет на сообщения между областями, тои и массовые мероприятия. Однако в предвыборных штабах политпартий каждый день собирается много людей. Кроме того, в ближайшее время будут проводиться съезды, отбираться кандидаты в депутаты. В условиях чрезвычайной ситуации запрещается проведение мероприятий с участием большого количества людей, за нарушение этого требования налагается штраф. Вместе с тем невозможно без проведения съезда утвердить список кандидатов в депутаты. Республиканский штаб отвечает за эпидемиологическую ситуацию, ЦИК — за выборы. Между ними — избиратели и партии. Не знают, кого слушать, чьем указаниям следовать. На сегодняшний день среди очень, очень больших вопросов есть и такие маленькие вопросы», — написал Феликс Кулов на своей странице в соцсети.
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