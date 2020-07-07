Клара Сооронкулова: ЦИК занимается тупостью, выделяя 21 млн сомов на перевозку баннеров для выборов ЖК

Депутат Дастан Бекешев считает, что партии должны сами направить в Центризбирком акт с предложением перенести голосование

Центризбирком занимается тупостью, выделяя 21,1 миллион сомов на перевозку баннеров и раздаточных материалов для агитационной кампании кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-член ЦИК Клара Сооронкулова.

По ее словам, она не видит смысла тратить такие деньги, поскольку многие избиратели пользуются соцсетями, и данный вид агитации устарел. Она отметила, что самые главные ценности, которых должна придерживаться власть — это жизнь и здоровье граждан.

- Общество очень справедливо возмущается,- сказала Сооронкулова. - Я понимаю, на что собираются потратить эти средства. Но нужно исходить из ситуации. Самые главные ценности — жизнь и здоровье людей. Мы должны экономить средства, и ЦИК мог бы обойтись без этих баннеров. Это такая тупость. Применяют совершенно устаревшие методы.

Между тем депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сказал в беседе с Vesti.kg, что парламентские выборы необходимо вовсе перенести из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Он считает, что политические партии должны единогласно направить в ЦИК акт о переносе парламентских выборов.

- Я еще в конце марта говорил, что нужно перенести парламентские выборы,- напомнил Бекешев. - Есть два варианта. Можно ввести режим ЧП, и тогда все остановится. Но на это нет средств, поскольку при ЧП сотрудникам правоохранительных органов выплачивается компенсация, а бюджет пустой. И второй вариант — дождаться регистрации партий и сделать так, чтобы они обратились в ЦИК и к президенту с актом о переносе выборов.

Поясним, вчера, 6 июля, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана объявила тендер на сумму 21 миллион 121,2 тысяч сомов на транспортировку баннеров, раздаточных материалов, оборудования, канцелярских товаров их территориальных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Напомним, выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года.

Источник: vesti.kg