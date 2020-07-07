Клара Сооронкулова: ЦИК занимается тупостью, выделяя 21 млн сомов на перевозку баннеров для выборов ЖК

Депутат Дастан Бекешев считает, что партии должны сами направить в Центризбирком акт с предложением перенести голосование
Центризбирком занимается тупостью, выделяя 21,1 миллион сомов на перевозку баннеров и раздаточных материалов для агитационной кампании кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-член ЦИК Клара Сооронкулова.
По ее словам, она не видит смысла тратить такие деньги, поскольку многие избиратели пользуются соцсетями, и данный вид агитации устарел. Она отметила, что самые главные ценности, которых должна придерживаться власть — это жизнь и здоровье граждан.
- Общество очень справедливо возмущается,- сказала Сооронкулова. - Я понимаю, на что собираются потратить эти средства. Но нужно исходить из ситуации. Самые главные ценности — жизнь и здоровье людей. Мы должны экономить средства, и ЦИК мог бы обойтись без этих баннеров. Это такая тупость. Применяют совершенно устаревшие методы.
Между тем депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сказал в беседе с Vesti.kg, что парламентские выборы необходимо вовсе перенести из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Он считает, что политические партии должны единогласно направить в ЦИК акт о переносе парламентских выборов.
- Я еще в конце марта говорил, что нужно перенести парламентские выборы,- напомнил Бекешев. - Есть два варианта. Можно ввести режим ЧП, и тогда все остановится. Но на это нет средств, поскольку при ЧП сотрудникам правоохранительных органов выплачивается компенсация, а бюджет пустой. И второй вариант — дождаться регистрации партий и сделать так, чтобы они обратились в ЦИК и к президенту с актом о переносе выборов.
Поясним, вчера, 6 июля, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана объявила тендер на сумму 21 миллион 121,2 тысяч сомов на транспортировку баннеров, раздаточных материалов, оборудования, канцелярских товаров их территориальных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.
Напомним, выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!