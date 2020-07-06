Бек Борбиев: Заявляющие о приостановлении выборов — делающие политику на пандемии

Бишкек, "Саясат. kg". Вот подлинное обличие политиков, которые видят в народе игрушку.

Завершается срок действующего созыва парламента, и если следующий не будет избран в положенное время, в стране возникнет хаос, неразбериха, отметил певец Бек Борбиев на своей странице в соцсети,

По мнению исполнителя, делающие в настоящее время политику на COVID-19 заявляют о необходимости приостановления выборов. А что будет со страной при отсутствии одной из ветвей власти после окончания полномочий действующего созыва ЖК и прихода следующего? В стране возникнет хаос, неразбериха! Желающие этого вначале говорили, что не надо вводить карантин, а после его введения потребовали «срочно открывайте, а то народ измучился». В результате последовало массовое распространение вируса. Такова была их цель, она реализовалась. Теперь они начали переваливать вину на выпустившее вирус из-под контроля правительство, а также президента.

Вот подлинное обличие политиков, которые видят в народе игрушку. Теперь власть не должна идти у них на поводу и должна приструнить тех, кто делает политику на усилении пандемии. Их настоящая цель — свалить действующую власть, какой бы она ни была, и снова доить государство как корову», — написал певец.