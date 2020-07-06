Сооронбай Жээнбеков предложил приостановить транспортное сообщение между областями

Президент готов рассмотреть возможность введения и иных ограничений.
Он ждет предложений от Штаба по борьбе с коронавирусом
Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза отметил, что в стране сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. Поэтому в зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения.
«В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями», — сказал глава государства.
Заседание прошло в формате видеоконференции.
«Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии», — подчеркнул Жээнбеков и напомнил, что из-за роста заболеваемости в Бишкеке вновь ввели ряд ограничений.
Глава государства также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.
«Я обращался на заседании Жогорку Кенеша с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства обратил внимание на важность увеличения количества койко-мест во всех больницах и обсервационных зонах. Он добавил, что при необходимости надо создавать дополнительные места для пациентов по оказанию первичной медицинской помощи.
Президент еще раз подчеркнул, что все мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией должны финансироваться своевременно и в приоритетном порядке.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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