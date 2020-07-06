Президент проводит заседание Совета безопасности по ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов, акимов районов.
Как уточняется, на заседании, которое проходит в формате видеоконференции, рассматривается вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в стране и мерах, предпринимаемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В частности, заслушивается информация вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и мэра Бишкек Азиза Суракматова о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении.
Kaktus.media
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