Президент проводит заседание Совета безопасности по ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов, акимов районов.

Как уточняется, на заседании, которое проходит в формате видеоконференции, рассматривается вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в стране и мерах, предпринимаемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В частности, заслушивается информация вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и мэра Бишкек Азиза Суракматова о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении.

Kaktus.media