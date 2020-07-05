Партия "Мекенчил" подала в ЦИК уведомление об участии в парламентских выборах

Уполномоченным представителем по выборам партия назначает Асель Рысбаеву, уполномоченным представителем по финансовым вопросам - Аиду Тологонову.

Сегодня, 4 июля, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило уведомление от политической партии "Мекенчил" за подписью руководителя Камчыбека Ташиева о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 4 октября 2020 года.

Уполномоченным представителем по выборам партия назначает Асель Рысбаеву, уполномоченным представителем по финансовым вопросам - Аиду Тологонову.

Согласно частям 1, 2 статьи 60 закона о выборах, выдвижение списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов, то есть до 20 августа 2020 года.

Источник: kaktus.media