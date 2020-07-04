Адвокат Канат Хасанов требует возбудить уголовное дело против Мухаммедкалыя Абылгазиева

«Халатные действия привели к гибели более 120 лиц»

Адвокат Канат Хасанов попросил возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева на основании заявления в Facebook.

«Уважаемый Откурбек Асилбекович, прошу вас признать данное заявление как официальное в связи с тем, что население города Бишкек находится на карантине и возможности подать заявление на месте нет», - обратился он к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову.

Юрист попросил зарегистрировать его обращение в Едином реестре учета преступлений и проступков и возбудить уголовное дело в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиев.

«Будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия и действуя вопреки законодательству, он халатно отнёсся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий COVID-19, - объяснил Хасанов. – Эти халатные действия привели к гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений!»

Также адвокат попросил провести проверку распределенных финансовых средств, полученных от международных финансовых институтов, и в случае подтверждения коррупционных преступлений возбудить уголовное дело в отношении не только Абылгазиева, но и действующего премьер-министра Кубатбека Боронова и других причастных.

«А также просим включить в следственную группу в качестве наблюдателей лиц из гражданского сообщества, адвокатского сообщества и меня», - заключил Хасанов.

Источник: vesti.kg