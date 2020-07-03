Камиль Рузиев: Прокуратура не отреагировала на давление ГКНБ в отношении меня

Правозащитник обратился в представительство омбудсмена в Караколе

Прокуратура Иссык-Кульской области не отреагировала на обращение правозащитника Камиля Рузиева о применении насилия в отношении него во время его задержания. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

Правозащитник недоумевает, почему прокуратура не зарегистрировала в ЕРПП обращение Национального центра по предупреждению пыток.

- Я был подвержен жестокому обращению и давлению со стороны сотрудников милиции,- утверждает Рузиев. - Это было зафиксировано врачами из областной больницы. Однако при обращении в прокуратуру через Наццентр по предупреждению пыток и через СМИ я получил ответ, что мои доводы были рассмотрены судом. Но это не соответствует действительности. По фактам оказанного психического давления мы не подавали в суд. Суд лишь признал законность моего задержания, а не примененное насилие.

По словам Рузиева, психическое насилие выражается в том, что 28 мая его обманным путем вызвали в здание ГКНБ, где заставили на камеру дать показания. Спустя день чекисты начали проводить повторный допрос, не дождавшись адвоката. При этом отказались давать ему воду и еду.

- Меня водворили в ИВС, опечатав мои медицинские документы, и не позволили передать мне лекарства,- вспоминает Рузиев. - По этой причине мне стало хуже, и меня госпитализировали в больницу.

В настоящее время правозащитник повторно направил письмо в Наццентр по предупреждению пыток и обратился в Иссык-Кульское представительство аппарата омбудсмена.

Напомним, в конце мая в Караколе сотрудники ГКНБ задержали руководителя ОО «Вентус», правозащитника Камиля Рузиева. Ряд активистов и пользователей соцсетей заявляли, что задержание связано с профессиональной деятельностью.

В середине июня 2020 года Иссык-Кульский областной суд признал законным задержание правозащитника Рузиева, однако изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Источник: vesti.kg