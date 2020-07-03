Кыргызстан субъект или объект геополитики?

Многие годы Кыргызстану ставили в вину, что центральная власть слаба ввиду слабой вертикали. Отсюда, мол, и отсутствие политики отстаивания своих национальных интересов, в том числе экономических.

Однако, события на кыргызско-казахской границе, где по всему ее периметру Казахстан в одностороннем порядке перекрыл границу для грузов в и из Кыргызстана, говорят об обратном. Недавно коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признала перекрытие границы Казахстаном как воздвижение барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что Кыргызстан и Казахстан являются членами не только ЕАЭС, но и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества. Почему Казахстан – союзник Кыргызстана аж в целых трех региональных организациях – ведет себя, мягко выражаясь, «не по-союзнически»? В контексте этого вопроса можно вспомнить участие Казахстана в апрельских событиях 2010 года, когда Казахстан вывез свергнутого президента Курманбека Бакиева, и вмешательство во внутренние дела Кыргызстана, когда Нур-Султан поддержал в президентских выборах 15 октября 2017 года «своего» кандидата Омурбека Бабанова – олигарха, имеющего свой бизнес в Казахстане.

Кыргызстан как сфера влияния Казахстана?

На сайте государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» висит информация о том, строительство железной дороги по маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» – крупнейший проект транспортной отрасли Кыргызстана. Согласно официальному мнению «Кыргыз темир жолу», строительство данной железнодорожной магистрали, учитывающее национальные интересы Кыргызстана, позволит расширить возможности реализации экспортного потенциала, создать транзитное сухопутное сообщение в направлении Азия-Европа, значительно сократить расстояния перевозок экспортно-импортных грузов и увеличить культурный и экономический обмен между странами-участницами проекта.

Впрочем, пустые разговоры о строительстве этой ведутся еще со времен первого президента Аскара Акаева. Однако, в конце ноября 2019 года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Российская Федерация готова участвовать в реализации данного проекта и на разработку технико-экономического обоснования его реализации выделила 200 млн. рублей.

Такого решительного шага Кыргызстана не ожидали не только зарубежные и кыргызские эксперты, но и ярые противники укрепления транзитного потенциала Кыргызстана.

Во время подготовки и написания данной статьи обнаружилось, что в стане вышеуказанных противников еще с давних пор окопался председатель комитета содействия экспорту и логистики Торгово-Промышленной Палаты Кыргызстана, советник премьер-министра КР Кубат Рахимов.

«Ни о каком трансконтинентальном железнодорожном транзите из Китая в Европу через Кыргызстан речи быть не может», - заявлял К. Рахимов еще в 2013 году. И в качестве своих аргументов привел следующее. По его мнению, в Кыргызстане существует «прокитайское лобби» «Дорога нужна соседям больше, чем Кыргызстану, поэтому мы не должны платить ничего». «На самом деле надо учитывать, что если железные дороги Казахстана АО НК «Казахстан темир жолы» захотят «убить» конкурирующий маршрут, то они это смогут сделать, снизив транзитный тариф. Сейчас все узбекские и таджикские грузы по железной дороге идут транзитом через Казахстан. Не думаю, что Казахстан отдаст центрально-азиатский транзит без борьбы».

«Если Китай и Узбекистан хотят соединиться железной дорогой через территорию Кыргызстана, они должны за это заплатить. Геополитические и геоэкономические выигрыши наших соседей в несколько раз выше, чем любой меркантильный интерес кыргызской стороны. Если сегодня Китай хочет строить транзитную железную дорогу по нашим территориям, то он должен заплатить нам бонус, скажем, $5 млрд., причем деньги перечислить вперед. Такая позиция объяснима следующим: посредством этой магистрали Китай входит в Кыргызстан, который рассматривается в данном случае как одно большое месторождение полезных ископаемых. Кыргызстан со своей стороны предоставляет территорию Китаю на 50 лет».

Венцом этих многословных аргументов советника премьер-министра Кыргызстана К.Рахимова, который бравировал тем, что он «в свое время был советником министра транспорта и коммуникаций в Казахстане и отвечал как раз за транзитную политику», является его следующие слова: «отечественной (т.е. кыргызской) элите необходимо понять, что Кыргызстан является не субъектом, а объектом геополитики».

После таких «откровений» К.Рахимова невольно возникает вопрос: а не является ли он сам засланным казачком Казахстана и главным представителем проказахского лобби в правительстве Кыргызстана?

Давламат Ҳайдарзода