Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и частью 3 статьи 59 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва на воскресенье, 4 октября 2020 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.