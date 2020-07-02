Турсунбек Акун: Свобода слова подразумевает ответственность

После парламентских слушаний выносят на сессию, идёт сильное обсуждение.

«Мы из тех личностей, которые за период более 30 лет, сцепив зубы, боролись за свободу слова, а не только за этот закон. Начиная с девяностых годов, когда вопрос свободы слова даже не затрагивали, мы первыми подняли этот вопрос, заявляя, что каждый человек должен свободно и открыто высказывать свое мнение, никого не боясь. Однако всему есть границы. У медали есть и вторая сторона. Здесь речь идёт об ответственности», — сказал правозащитник Турсунбек Акун по поводу антифейкового закона в эфире «Биринчи радио».

«Народ уже не смотрит, как раньше, КТР, ЭлТР и другие госканалы, отвлекаясь на интернет. Поэтому интернет превратился в надежный источник информации. При этом каждый человек должен проявлять очень ответственное отношение к интернету. Возникает какой-то информационный бум. К сожалению, из фейковых аккаунтов, проникнув в интернет под чужим именем, из чувства мести, обиды и т. п.распространяют лживую, недостоверную, клеветническую информацию, причиняющую ущерб чести, достоинству, репутации какого-либо человека. В самом интернете, на сайтах, провайдерам, владельцам сайтов, пользователям это урегулировать нелегко.

Как я знаю, есть свои правила, процедуры принятия законов. Есть регламент, согласно которому сперва рассматривают в комитете, затем выносится в парламент. После парламентских слушаний выносят на сессию, идёт сильное обсуждение. По этому закону около 10 депутатов открыто высказали своё мнение. При голосовании 10 депутатов выступили против, остальные поддержали, и законопроект прошел. Раз законопроект прошел, то дело сделано. Так в мировой практике: подсчитывается голосами, проходит голосованием. Мнение 10 человек не реализовалось, но надо было лучше работать. Но это другой вопрос. Надо уметь проигрывать. Мы в свое время выносили много законов, часть которых не прошла», — сказал Т. Акун.

Источник: fakt.kg