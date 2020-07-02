Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова: Закон о манипулировании информацией к президенту еще не поступил

Слухи о том, что глава государства наложил вето на скандальный закон Гюльшат Асылбаевой, не подтвердились

Законопроект «О манипулировании информацией», инициированный депутатами ЖК Гюльшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой, еще не поступил к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

- Законопроект «О манипулировании информацией» к президенту еще не поступал,- проинформировала Стамалиева.

Между тем пресс-секретарь Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу напомнил Vesti.kg, что каждый законопроект отправляют на стол президенту через 14 рабочих дней после принятия в парламенте. Однако в настоящее время многие сотрудники аппарата ЖК, которые занимаются оформлением законопроектов, находятся на карантине, поэтому, вероятнее всего, документ отправят в аппарат президента позже.

- Все законы, которые были приняты на прошлой неделе, должны поступить в аппарат президента в течение 14 рабочих дней,- сказал Нуракун уулу. - Но на прошлой неделе было принято много законопроектов, и еще многие сотрудники, которые занимаются оформлением документов, находятся на карантине. Сейчас таких экспертов в аппарате ЖК осталось мало. Поэтому не исключено, что его направят к президенту немного позже.

Поясним, вчера, 1 июля, в соцсетях появилась информация о том, что Сооронбай Жээнбеков якобы наложил вето на скандальный законопроект «О манипулировании информацией». Эти сведения оказались недостоверными.

Источник: vesti.kg