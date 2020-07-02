Кубатбек Боронов: Если бы мы придерживались ранее принятых мер, то смогли бы избежать массового заражения

Премьер прокомментировал версию о том, что коронавирус - выдумка политиков
Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге вновь упомянул граждан, всерьез считающих, что коронавирус — выдумка политиков.
- Бытует мнение, что коронавирус - выдуманная политика, на которой бизнесмены, пользуясь случаем, пытаются извлечь выгоду, - сказал премьер. - 21 марта мы ввели в некоторых городах и районах нашей республики режим ЧС, а 25 марта - режим ЧП. Считаю данное решение правильным. Многие граждане отнеслись к этому с понимаем и старались не выходить на улицу. За 45 дней мы постарались объяснить людям, каким образом можно защитить себя от вируса. Мы объясняли, насколько важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Но посмотрите, сколько подтвержденных случаев выявляют за последние дни. Мы смогли бы сохранить ту обстановку и избежать столь массового заражения, если бы придерживались ранее принятых мер.
Источник: Вести
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