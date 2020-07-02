Экс-глава Октябрьского района — о своей отставке: У меня подозрение на пневмонию

Максим Ситников пояснил, что по состоянию здоровья не может исполнять служебные обязанности

У освобожденного от должности акима Октябрьского района Бишкека Максима Ситникова подозрение на пневмонию. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По его словам, сейчас он не может выполнять служебные обязанности, поскольку у него резко ухудшилось состояние здоровья. Он не стал перечислять симптомы.

- Мне пришлось покинуть должность из-за подозрения на пневмонию,- объяснил Ситников. - В настоящее время я следую указаниям врачей и хотел бы призвать всех, чтобы соблюдали все необходимые меры предосторожности. Это не коронавирус. Я планирую продолжить работать после поправки в тех структурах, где будут полезны мои опыт и знания.

Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что аким Октябрьского района Максим Ситников освобожден от должности в связи с ухудшением его здоровья. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Источник: vesti.kg