Экс-глава Октябрьского района — о своей отставке: У меня подозрение на пневмонию

Максим Ситников пояснил, что по состоянию здоровья не может исполнять служебные обязанности
У освобожденного от должности акима Октябрьского района Бишкека Максима Ситникова подозрение на пневмонию. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По его словам, сейчас он не может выполнять служебные обязанности, поскольку у него резко ухудшилось состояние здоровья. Он не стал перечислять симптомы.
- Мне пришлось покинуть должность из-за подозрения на пневмонию,- объяснил Ситников. - В настоящее время я следую указаниям врачей и хотел бы призвать всех, чтобы соблюдали все необходимые меры предосторожности. Это не коронавирус. Я планирую продолжить работать после поправки в тех структурах, где будут полезны мои опыт и знания.
Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что аким Октябрьского района Максим Ситников освобожден от должности в связи с ухудшением его здоровья. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Источник: vesti.kg
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