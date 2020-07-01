Кто готов к бесовским играм?

До парламентских выборов осталось 3 месяца.

Только вчера отвернувшиеся друг от друга, будто никогда не объединятся, теперь встречаются лицом к лицу, ведут переговоры, политическая среда начала горячую подготовку. Пять лет назад дававшие многоэтажные обещания, переступив порог парламента, тут же забыли все, сейчас снова немного изменяют прошлые слова и начали выступать. Никто из просидевших 5 лет в кресле не говорит «ухожу», снова готовятся к следующим выборам, мы слышали, ошиваются у дверей разных партий. Очевидно, парламент подобен наркотику, если ступил ногой, то потом не хватит воли и силы вытащить голову.

Согласно недавно измененному закону о парламентских выборах, избирательный порог стал 7%, а залог – 5 млн сомов. Следовательно, если у тебя есть деньги, то получить поддержку народа ничего не стоит. Говорится, увеличение избирательного залога приведет к удорожанию первых мест в партии. Уже не секрет, первые 10 мест доходят до 300 тысяч долларов каждое, а лидеры партий близко не подпустят к порогу тех, кто не сможет дать указанную сумму.

«Удачливый» Акаев

Занавес объединения в этот раз открыл Омурбек Текебаев. Под знаменем Ата-Мекена смог собрать Темира Сариева, Жанара Акаева, Рыскелди Момбекова, Азамата Темиркулова и Тилека Токтогазиева. Нет необходимости отмечать наличие своей партии за спиной каждого из названных, известно, ведь у нас есть только название «партия», а те, кто внутри нее слушаются, делают сказанное лидером, других прав у них нет. Текебаев выдвинул вперед Жанара Акаева, сказано о вручении первого номера молодому депутату. В свое время и Атамбаев стремился привести СДПК в парламент с множеством мандатов, сделал упор на Жанара Акаева из активной молодежи. Но через какое-то время он раскаялся в этом. Не скрывая, говорил, что привел в парламент, сделав одолжение, а за это добро Акаев не зная, нанес ему удар ножом в спину. Время покажет, столкнется ли впереди Текебаев с раскаянием как Атамбаев, или в этот раз Жанар Акаев будет намного более гибким. Перед этими выборами стало больше известно, до какой степени народу надоели старые, всегда находящиеся на плаву, но не принесшие государству пользы ни на ноготок. Текебаев хорошо знает, что его поезд давно ушел, а сегодняшний забег как в пословице «упавший не насыщается борьбой». По этой причине выдвинул вперед Акаева как представителя молодежи с еще неиспачканными руками, помыслами. Но у русских есть хорошее выражение «с кем поведешься, от того наберешься».

Похожи не взгляды, схожа цель

Еще об одном объединении говорят: партии Республика – Ата Журт, Замандаш и Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов объединятся. Было бы легко понять, если бы между объединяющимися до этого было какое-то сходство, близкие взгляды. Если под веянием выборов выскочат залихватски под одним флагом стоящие на противоположных берегах, стоящие крайне далеко друг от друга, то совершенно ясно – у них только одна цель, как-нибудь зацепиться за парламент. Например, известно, что Текебаев направил предложение объединиться Адахану Мадумарову, с которым во веки веков противоположные взгляды. Да еще хорошо, Мадумаров отказался под предлогом расхождения ценностей, понятий. В противном случае и без того опороченная политика превратилась бы в танец гончей собаки и козы.

Имеющие много денег и много людей

Не бедствующие в денежном отношении партии Кыргызстан и Мекеним Кыргызстан. Первую финансирует известный Шаки, вторую поведет превратившийся в сказку Раим-миллион. Говорят, остальные партии для противостояния им стараются собрать большие силы, а эти ждут кнопку старта. Лидер фракции Онугуу-Прогресс Мирлан Бакиров недавно стал руководителем Мекеним Кыргызстан, создал отдельную мозаику.

Силуэты вернувшихся в политику

Идут разговоры о возможности объединения с вышеуказанным альянсом партии Республика Омурбека Бабанова, наряду с этим говорят о вероятности возвращения самого Бабанова в политику. Политик три года назад сказал «я ушел из политики», неудивительно его новое возвращение. У нас полно тех, кто говорит «ухожу», но не уходит, или снова возвращается. Но неизвестно, куда придут. Республика – это не прежняя партия. Для общественности не секрет, что мысли влиятельных повернуты в другую сторону. Хватит ли трех предстоящих месяцев на новое создание партии, обновление состава, отбор не предавших и не продающихся?

Пока подготовка к выборам такова. С приближением времени час становится золотым, явно, отныне каждый день будем сталкиваться с новостями. Может быть, объединившиеся до выборов снова распадутся, а разошедшиеся снова объединятся. Цель всех партий – прийти в парламент с наибольшим числом мандатов, ну хотя бы с 10-12 мандатами. А если бог поможет обеими руками, то им сейчас снятся 24-25 мандатов. Важно прийти с большим количеством мандатов, чтоб войти в правящую коалицию, занять министерства, комитеты, благодаря этому открыть дорогу к следующим выборам. К сожалению, желающие стать народными представителями стремятся не к защите интересов народа, государства, а к исполнению ограниченных функций, личных интересов.

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 01.07.2020/стр.9