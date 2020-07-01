Канат Сагымбаев: После конфликта между Жээнбековым и Атамбаевым в адрес бывшего президента трижды поступали угрозы

Экс-сотрудник 9-й службы ГКНБ рассказал, как его руководство проигнорировало информацию о том, что объекту госохраны угрожает опасность

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев и его подчиненные запятнали репутацию ведомства и опозорили спецназ «Альфа» на весь мир. Об этом в своем обращении заявил экс-сотрудник 9-й службы Госкомитета нацбезопасности Канат Сагымбаев, возглавлявший охрану бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«После разрыва отношений между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым в адрес бывшего президента трижды поступали угрозы. Тогда я попросил у своего руководства задействовать дополнительные силы по его охране, но мои просьбы проигнорировали. Мне сказали, чтобы я продолжал выполнять свою работу. После кой-ташских событий я убедился, что власти были заинтересованы именно в насильственном захвате Алмазбека Атамбаева.

Во время карантина все судебные заседания по уголовным делам были приостановлены, в суде рассматривали только дело о событиях в селе Кой-Таш. Зная, что у Алмазбека Атамбаева слабое здоровье, власти намеренно доставляли его на судебные процессы. Когда я заподозрил у себя симптомы коронавируса, сторона обвинения предложила посадить Алмазбека Атамбаева рядом со мной, за стеклом. Вместо того, чтобы соблюдать требования карантина, судья Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство прокурора. Тогда стало ясно, что власти заинтересованы в заражении Алмазбека Атамбаева коронавирусом», - говорится в заявлении бывшего сотрудника ГКНБ.

По мнению Каната Сагымбаева, Орозбек Опумбаев со своими подчиненными запятнали репутацию ГКНБ и опозорили спецназ «Альфа».

«Председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, первый заместитель Таалайбек Салиев, начальник следственного управления Самидин уулу Сагынбек, когда вы перестанете обманывать людей? Вы трое боитесь сказать правду и решили пожертвовать мной, избегая ответственности.

Теперь вы избежали ответственности и вытеснили с процесса адвоката Замира Жоошева. Вы - глава ГКНБ - и избегаете ответственности! Как вы можете управлять национальной безопасностью? Мало того, что вы льстите Жээнбековым, но вы также начали служить и Матраимовым. Вы запятнали репутацию Госкомитета национальной безопасности и опозорили спецназ «Альфа» на весь мир!», — указано в сообщении.

Источник: vesti.kg