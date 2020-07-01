Адвокат: Алмазбек Атамбаев выглядит хорошо, обсудили с ним все интересующие темы

Сергей Слесарев навестил бывшего президента в Клинической больнице управделами президента
Бывший президент Алмазбек Атамбаев хорошо выглядит и получает лечение в Клинической больнице управления делами президента. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев, навестивший своего подзащитного.
- Встретился сегодня с Алмазбеком Атамбаевым, - сказал юрист. - Продолжительно поговорили с ним на все темы, которые нужно было обсудить. В целом он хорошо выглядит. Поговорил с его лечащим врачом. Действительно, у Атамбаева подтверждена двусторонняя пневмония. Сейчас он проходит определенный курс лечения.
Напомним, накануне стало известно, что 29 июня Алмазбек Атамбаев, содержащийся в СИЗО ГКНБ, пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-анализы на COVID-19, по итогам которых выявлен отрицательный результат. Бывшему главе государства поставили диагноз «двусторонняя пневмония». В тот же день консилиум врачей принял решение перевести Атамбаева из следственного изолятора в больницу на стационарное лечение.
Источник: vesti.kg
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