Представитель движения «Реакция» Мирбек Маматкасым загрузил карикатуру «Текебаев, Сариев, Момбеков к..т» с комментарием

Хотя текст карикатуры вышел грубоватым, суть передана верно.

Один из ошских лидеров движений «Умут-2020» и «Реакция» Мирбек Маматкасым сделал карикатуру с изображениями политиков О. Текебаева, Т. Сариева и Р. Момбекова, сравнив их с пятой точкой человека.

«Хотя текст карикатуры вышел грубоватым, суть передана верно. После того, как эти люди, имеющие какой-никакой авторитет, таким вот образом уже не могут смешиваться с народом, можете представить, какая судьба ожидает настоящих «пятерых кабанов».

Мы, кыргызы, устали от «старых». Все партии шестого созыва и все 120 депутатов, занимайтесь теперь другим делом. Среди вас есть достойные 10-15 человек, но и они пусть отдыхают. Все руководители из действующего правительства и в регионах сами решайте, чем будете заниматься: откроете магазин, будете разводить коз, выращивать кокон гилас — но о госслужбе отныне забудьте. Пусть президент сидит до окончания срока, но не мешает молодёжи и сдержит сегодняшнее своё слово, что не будет поддерживать ни одну партию.

Пусть в парламент и правительство придут новые политики, сократят аппарат госуправления в четыре раза, поднимут экономику, установят справедливость. Если старые не послушают этих моих слов, то очевидно займут места персонажей этой карикатуры. Окажетесь в еще более неприглядном состоянии. АТВИЧАЙУ», — пишет активист Мирбек Маматкасым.

Источник: tezkabar.org