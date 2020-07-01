Депутат Артыков признался, что не доволен работой VI созыва

Парламентарий отметил, что Жогорку Кенеш полностью отказался от своих конституционных полномочий

Депутат ЖК Анвар Артыков признался, что не доволен работой, проделанной VI созывом. Об этом парламентарий сказал в беседе с Vesti.kg.

- Во главе интересов стояли вопросы, не касающиеся укрепления государства, наведения порядка, - сказал он. - Все-таки в предыдущих позывах парламента, особенно в легендарном, любой вопрос решался в зависимости от докладчиков, оппонентов. А сейчас стало нормой, когда больше половины депутатов критикуют законопроект, а затем голосуют за. Либо когда коллеги голосуют за другого человека. Это нехорошие показатели. Не могу сказать, что доволен работой этого парламента. Не скажу, что депутаты абсолютно тупые. Но на принятие решений влияет чье-то субъективное мнение. Уверен, что многие нардепы понимали, что голосуют неправильно. Но, видимо, конъюнктура заставляет их так голосовать.​

Артыков отметил, что парламент полностью отказался от своих конституционных полномочий в принятии самостоятельных решений.​

- Но такое ощущение, что решения принимаются в другом месте, а народные избранники в отдельных вопросах превратились в механизм голосования, - продолжил он. -​ Депутаты проталкивают законопроекты, касающиеся их интересов. К примеру, за одну​ сессию 3-4 раза вносили изменения в Налоговый кодекс. Данный факт говорит о том, что Налоговый кодекс нестабилен. Во всем мире «поставщиком» законов является правительство, а парламент должен тщательно изучить их, учитывая интересы народа, и находить золотую середину.

Неправильно, когда человек другой специальности​ пишет кардинальные законы и вносит туда свои порядки. В этой связи очень часто происходит списывание законов других государств. И никого не волнует, как будет работать он после принятия решения. Законотворчество - дело ответственное. Но с таким подходом, как в нашем парламенте, не могу назвать это полноценной работой.​

Напомним, накануне депутаты официально закрыли седьмую сессию VI созыва Жогорку Кенеша.

Источник: vesti.kg